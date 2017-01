zondag 8 januari 2017 | 15:34 Laatst bijgewerkt: 8-1-2017 | 15:51

Gouden medailles in Rio de Janeiro, Europese titels op de baan en op de weg, landstitels voor de Overijsselse sportploegen en de promotie van Go Ahead Eagles naar de eredivisie. 2016 was een boeiend en uiterst succesvol sportjaar voor onze provincie. Wij blikken daarop terug in onze uitzending 'Sportmoment 2016'.