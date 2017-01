zondag 8 januari 2017 | 17:16 Laatst bijgewerkt: 8-1-2017 | 17:16

Foto 1 foto

In de studio van RTV Oost in Hengelo werd vanmiddag het Sportmoment 2016 gehouden, om de Overijsselse topsporters te eren en te huldigen. Wielrenster Anna van der Breggen, turnster Sanne Wevers, schaatser Gary Hekman en voetbalclub Heracles Almelo vielen daarbij in de prijzen.