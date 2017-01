maandag 9 januari 2017 | 10:47 Laatst bijgewerkt: 9-1-2017 | 10:47

Foto 1 foto

Gisteren was alweer de 46ste editie van de Midwintercross in Heeten. Vooraf was de vraag nog even of de cross in verband met het winterse weer door zou gaan, maar uiteindelijk kon zowel jong als oud door winters Salland rennen.