vrijdag 13 januari 2017 | 08:36 Laatst bijgewerkt: 13-1-2017 | 09:14

Foto 1 foto

In onze provincie is afgelopen nacht flink wat sneeuw gevallen. Met name in het zuiden en oosten van Overijssel is meer dan tien centimeter gevallen. Volg in ons liveblog alle updates rondom de sneeuwpret en de gladheid op de wegen.

Informatie insturen kan via Whatsapp: 06 11 12 46 80.