Een 25-jarige inbreker uit Ede is vrijdagavond gewond geraakt aan zijn hoofd nadat hij een klap met een honkbalknuppel had gekregen van de bewoner van een woning in Almelo waar hij had ingebroken.

De bewoner van de woning aan de Dahliastraat zag nadat hij de inbraak had ontdekt drie mannen in zijn tuin lopen. Er volgde een schermutseling, waarbij hij zich volgens de politie verdedigde met een honkbalknuppel. Na het gevecht in de tuin gingen de mannen er te voet vandoor.

