Dode gevonden bij flat in Almelo

Auto glijdt van de weg in buitengebied Olst

Auto glijdt van de weg bij Weerselo en belandt in sloot, weg voorlopig dicht

2 cm ijs en dus nog geen marathon in Haaksbergen: "Het is aan de weergoden"

Let op: dichte mist en kans op gladheid

Alcoholcontroles in Zwolle, Deventer en Wijhe: één automobilist in de fout

Proef in Oost-Nederland met alcoholmeter voor mensen met alcoholverbod

Vrachtwagen met grote cilinder op A35 in de berm: rijstrook bij knooppunt Azelo dicht

Ooievaars tellen in het Reestdal; "Het is belangrijk dat de populatie stabiel blijft"

15 jan