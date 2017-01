Ziet u geen mogelijkheid om te reageren? Klik dan hier.

De lucht die wij inademen in Overijssel is vaak lang niet zo schoon als we denken. Dat zegt het Longfonds, die vanaf vandaag een gedetailleerde kaart publiceert op hun website over de luchtkwaliteit.

