Ziet u geen mogelijkheid om te reageren? Klik dan hier.

Helaas: niet Haaksbergen, maar het Groningse Noordlaren krijgt de primeur van de eerste schaatsmarathon op natuurijs dit jaar. Dat heeft de KNSB vanochtend besloten. De marathon wordt morgen verreden.

Hoopt u nog steeds op een marathon in Haaksbergen, ook al gaat het niet meer om de eerste van dit jaar? Of is de échte pret wat u betreft voorbij?



Laat het weten door te reageren!