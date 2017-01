In beeld: schaatsliefhebbers wagen zich op natuurijs

vrijdag 20 januari 2017 | 18:44 Laatst bijgewerkt: 20-1-2017 | 18:44

Verantwoord? Daar lopen de meningen over uiteen. Een aantal schaatsliefhebbers bond vandaag de schaatsen eronder en waagden zich op natuurijs op onder andere de Weerribben-Wieden.

Niet alleen op de Weerribben-Wieden gingen schaatsers het ijs op. Ook in Giethoorn, Genemuiden, het Engelse Werk in Zwolle, het Zwarte Water tussen Hasselt en Zwartsluis gokten schaatsliefhebbers het erop dat het ijs dik genoeg zou zijn.

'Wees voorzichtig'

Betri Post, wijkagent in Hasselt, waarschuwt dat het ijs tussen Hasselt en Zwartsluis nog niet dik genoeg is. "Breng u en hulpdienst niet in moeilijkheden", schrijft hij op Twitter.

Ook onze eigen weerman Martin Bosch waarschuwt dat het ijs nog niet dik genoeg is. "Per saldo groeit het ijs niet meer zo erg aan, omdat het overdag een aantal graden dooit. 's Nachts vriest het wel, maar wat er dan bijkomt gaat er overdag weer af. Ik zou maar voorzichtig zijn wat dat betreft."

Toch schaatsen

Ondanks waarschuwingen wagen mensen zich toch op natuurijs. Een overzicht: