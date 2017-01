zaterdag 21 januari 2017 | 10:30 Laatst bijgewerkt: 21-1-2017 | 10:17

Twee dodelijke ongelukken deze week, een werknemer van Trioliet in Oldenzaal kwam om het leven na een bedrijfsongeval en een jongen van 19 stierf na een frontale botsing in Rijssen. Maar het was ook de week dat er voor het eerst geschaatst kon worden: wat was deze week het meest gelezen nieuws op onze website?