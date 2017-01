Luttenberger (22) onder invloed van drugs van de weg gehaald in Vriezenveen

Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Pollers zijn bewegende paaltjes die gemeenten vooral gebruiken om binnensteden verkeersluw te houden of sluiproutes te blokkeren.

Consumentenprogramma Kassa deed onderzoek naar het aantal aanrijdingen met pollers en de schade die daardoor is ontstaan. Daaruit bleek dat in de gemeente Zwolle in zes jaar tijd 26 ongelukken en 40.000 euro schade is ontstaan.

Een zegen of vloek voor de verkeersveiligheid?

Laat het weten door te reageren!