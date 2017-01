dinsdag 24 januari 2017 | 11:12 Laatst bijgewerkt: 24-1-2017 | 11:12

Vorig jaar zijn opnieuw minder mensen persoonlijk failliet verklaard dan het jaar daarvoor. In 2016 werden 175 mensen persoonlijk failliet verklaard. Dat meldt het CBS. De afgelopen drie jaar is het aantal persoonlijke faillissementen steeds verder afgenomen.

2012 blijft voorlopig het slechtste jaar, kijkend naar de aantallen. Jarenlang nam het aantal persoonlijke faillissementen toe, met dat jaar 516 persoonlijke faillissementen. Het jaar daarna was er een kleine afname (502 in 2013), het begin van een nieuwe trend: sindsdien is het aantal steeds verder afgenomen.

Van de 175 mensen die vorig jaar failliet zijn verklaard, hadden 55 een eenmanszaak die mislukt was. In de andere gevallen ging het om mensen met privéschulden.

Per honderdduizend inwoners hoogste van Nederland

Per honderdduizend inwoners heeft Overijssel wel het hoogste aantal faillissementen. Per honderdduizend inwoners werden iets meer dan 15 persoonlijke faillissementen uitgesproken. Landelijk zijn dat er iets meer dan negen per honderdduizend inwoners.

Landelijk gezien is het aantal persoonlijke faillissementen het laagst sinds 2000. In het afgelopen jaar gingen 1.545 particulieren failliet. Zuid-Holland heeft de twijfelachtige eer om het hoogste aantal persoonlijke faillissementen te hebben; 299. Daarna volgen Noord-Brabant (255) en Noord-Holland (224)