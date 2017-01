donderdag 26 januari 2017 | 17:10 Laatst bijgewerkt: 26-1-2017 | 17:14

De middelbare scholieren in Overijssel horen bij de braafste leerlingen van Nederland. Vorig schooljaar werd 0,2 procent van alle Overijsselse leerlingen geschorst of van school gestuurd, meldt de Onderwijsinspectie. Overijssel heeft daarmee, samen met Limburg, het laagste percentage geschorste en verwijderde middelbare scholieren van Nederland.

Wel is het aantal geschorste of verwijderde leerlingen toegenomen in vergelijking met het schooljaar ervoor. In het schooljaar 2015/2016 werden 140 leerlingen geschorst of verwijderd. Dat waren er 37 meer dan het schooljaar 2014/2015. Vijf jaar geleden werden 84 leerlingen geschorst of verwijderd.

Landelijk gezien zijn Overijsselse middelbare scholieren dus best braaf. Noord- en Zuid-Holland steken met kop en schouders boven de andere provincies uit als het gaat om de aantallen. Relatief gezien, dus het percentage ten opzichte van het totaal aantal leerlingen, zijn dat Zuid-Holland en Flevoland met 1,1 procent van de leerlingen.