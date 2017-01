Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Inwoners van de gemeente Wierden kunnen mogelijk in de toekomst op eigen grond begraven worden. “Als er een verzoek tot begraven in eigen grond voorligt, willen we daar in principe aan meewerken", laat wethouder Dianne Span weten. Wel stelt de gemeente enkele criteria.

Zou u begraven willen worden op eigen grond? Of is het maar goed dat gemeenten eisen stellen aan begraafplaatsen?

Laat het weten door te reageren!