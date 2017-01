zondag 29 januari 2017 | 12:56 Laatst bijgewerkt: 29-1-2017 | 12:55

Foto 1 foto

In de IJsselhallen in Zwolle kon gisteren weer genoten worden van ronkende tractoren tijdens de 34e editie van de Indoor Tractor Pulling Zwolle. Fotograaf Marike Gerritsen was erbij en maakte foto's.