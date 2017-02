Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

31 partijen hebben zich uiteindelijk aangemeld om mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Eerder hadden zich 81 partijen opgegeven, maar volgens de Kiesraad hebben er uiteindelijk maar 31 een kandidatenlijst ingeleverd. Ruim de helft doet dus toch niet mee. Dat meldt de NOS.

De verkiezingen komen met de partij-aanmeldingen steeds dichterbij en het is nog maar anderhalve maand tot we weer naar de stembus mogen. Weet u al op welke partij u gaat stemmen? Of bent u er nog niet over uit?

Laat het weten door te reageren!