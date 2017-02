Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Zo'n driehonderd politiemensen uit onder meer Zwolle starten deze maand met een proef met stroomstootwapens. Ze leren de komende weken hoe en wanneer ze het wapen in mogen zetten.

Uit de proef moet onder meer blijken of agenten dankzij het wapen minder vaak met verdachten in gevecht hoeven. De korte wapenstok en pepperspray zijn volgens politiemensen soms niet effectief, bijvoorbeeld omdat mensen door drank- of drugsgebruik minder gevoelig zijn voor pijnprikkels.

Wat vindt u? Moeten agenten een taser krijgen?

