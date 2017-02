donderdag 2 februari 2017 | 16:09 Laatst bijgewerkt: 2-2-2017 | 16:09

BanjoMovies

Dit YouTube-kanaal van de Deventerse Bardo Ellens draait al een aantal jaar mee. Bardo probeert met sketches zijn publiek te vermaken. Met 325.530 abonnees doet hij het zeker niet onaardig. Gemiddeld worden zijn video's meer dan 100.000 keer bekeken. 2,9 miljoen mensen zagen zijn meest populaire video.

NiceNienke

Het kanaal van de Almelose Nienke is de laatste maanden enorm gegroeid. Werd NiceNienke in oktober nog door 25.000 mensen gevolgd op dit moment staat de teller op iets meer dan 300.000.



Het meisje praat in haar video's Engels waar ze een groot publiek mee weet te bereiken. Haar populairste video werd 1,4 miljoen keer bekeken. De Almelose werd vooral populair met haar video's waarin ze een andere taal probeert te spreken.

Vvbasvv

Eén van de grootste voetbalkanalen staat op de naam van Bas van Velzen. In zijn video's geeft de Zwollenaar tips en tricks op het gebied van voetbal en gaat verschillende uitdagingen aan. En niet zonder succes. Inmiddels heeft Bas meer dan 200.000 volgers. Zijn populairste video werd 5,9 miljoen keer bekeken.

Cynthia (MissLipgloss)

De Zwolse Cynthia Schultz is van dit lijstje het langst actief op YouTube. In acht jaar tijd heeft ze 66.000 volgers bij elkaar weten te sprokkelen. Haar video's gaan over beauty, mode, eten, lifestyle en reizen. Een video waarin ze haar haargeheimen deelt is de populairste, daar keken 172.472 mensen naar.

Sinds februari gaat MissLipgloss verder onder de naam Cynthia.

Terror Squad

Drie jongens uit Almelo vormen het kanaal Terror Squad. In de video's voeren Nordin, Tommy en Miquel verschillende opdrachten uit zoals inbreken bij een verlaten betonfabriek of gevaarlijke tests uitvoeren met een magnetron.



De jongens worden door 21.877 mensen gevolgd. Hun populairste video werd bijna een half miljoen keer bekeken.

Lotte Suzanne

Ook Lotte Volders uit Ommen geeft haar ruim 11.000 volgers een kijkje in haar leven. Ze houdt een vlog, een videodagboek, bij maar plaatst ook video's over mode, beauty, interieur en reizen.



Lotte begon zes jaar geleden haar kanaal. Haar populairste filmpje, waarin ze laat zien hoe je krullen maakt met een stijltang, werd 117.948 bekeken.

GladJakkers

Bram en Jort uit Oldenzaal vormen het kanaal GladJakkers met video's als 'Cursus versieren in het Twents' en 'Omgaan met teleurstellingen in het Twents' werden de twee populair.



Binnen een jaar hebben de jongens 3000 volgers verzameld. Hun populairste video trok meer dan 127.000 kijkers.