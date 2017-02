Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Lijsttrekker van de PvdA Lodewijk Asscher pleit op Facebook voor het recht om onbereikbaar te zijn.

Volgens Asscher bekijken of beantwoorden veel mensen uit schuldgevoel of door groepsdruk ook laat in de avond nog hun werkmail of apps van collega's en leidt dat tot stress.

Hij vindt dat bij modern werken ook een moderne bescherming hoort. Dat betekent de keuze aan de werknemer laten.

Wat vindt u? Onbereikbaar zijn: recht of eigen verantwoordelijkheid?

Laat het weten door te reageren!