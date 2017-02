Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik hier.

FC Twente legt twee supporters een landelijk stadionverbod op. Volgens de club is het duo verantwoordelijk voor het spandoek met de tekst 'Kosovo is Serbia', dat gisteren in de Grolsch Veste werd opgehangen tijdens de wedstrijd van FC Twente tegen Feyenoord.

Vindt u het terecht dat het duo een stadionverbod is opgelegd? Of gaat een stadionverbod voor een spandoek veel te ver?

