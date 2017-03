maandag 20 maart 2017 | 17:00 Laatst bijgewerkt: 20-3-2017 | 17:39

Het aantal veehouders in Overijssel is de afgelopen jaren flink gedaald. Begin deze eeuw waren er nog bijna zeventienduizend veehouders. In 2016 minder dan negenduizend. De verwachting is dat nog eens drieduizend veehouders voor de keuze komen te staan om te stoppen.

De boer stopt niet alleen vanwege geldgebrek. Dat er geen opvolger is, speelt ook een grote rol. Die situatie doet zich bijvoorbeeld voor bij veehouder Gerrit Volkerink uit Ambt Delden. Hij is gestopt en heeft daar vrede mee.

Als hij zijn leven over zou mogen doen, dan zou hij niet opnieuw voor het boerenbestaan kiezen. "Als ik met 30, 40 jaar had geweten wat ik nu weet, dan begon ik er niet meer aan", zegt Volkerink.

"De mensen die een goed vak hebben geleerd, die komen er makkelijker aan dan de boer die eerst miljoenen moet investeren."

Niet langer verantwoord

Melkveehouder Jan Martin Smid uit De Wijk is nog volop aan het melken. Maar niet voor lang. Smid heeft het moeilijkste besluit in zijn leven genomen. Hij stopt ermee. De koeien gaan weg, het bedrijf gaat dicht. Het moet. Financieel is het niet langer verantwoord.

"De melkprijs van de laatste twee jaar doet ons de das om", zegt hij aan de keukentafel. "De uitkomst van de rekensom is dat we niet meer verder kunnen. Een toekomst zit er helaas niet in. Er moet een nieuw dak op de boerderij. Het is gewoon allemaal te veel."

Diep in zijn hart wist Smid al langer dat doorgaan geen optie meer was. De adviezen van de bank en de boekhouder trokken hem uiteindelijk over de streep.

Het bedrijf dat hij overnam van zijn grootvader is er straks niet meer. De stallen met de ruim tachtig melkkoeien komen leeg te staan. "Wat er met de koeien gebeurt, wil je dat echt weten? Er bestaat een reductieregeling. Dan krijg je een premie per koe als de dieren worden geëxporteerd, dood gaan of geslacht worden..."

Pijn

De wetenschap dat de koeien er straks niet meer zijn, doet pijn. "Als ik er rationeel over nadenk, snap ik het allemaal best. Maar als ik mijn emoties laat gaan, dan denk je: ik ben twintig jaar met deze veestapel bezig geweest en volgende week of volgende maand moeten ze weg. Dan heb je het allemaal voor niets gedaan."

Financiële noodzaak, geen opvolger of een carrière-switch: wat de reden voor een boer ook is om te stoppen, Cor Pierik van het Centraal Bureau voor de Statistiek ziet in de cijfers dat het massaal gebeurt. "We zien dat de afgelopen zestien jaar veertig procent van alle boeren in Overijssel is gestopt."

Heftig

Voor de sector is dat niet erg, zegt Pierik. "Macro-economisch gezien is het geen verontrustende ontwikkeling. Voor de individuele bedrijven die stoppen is het wel een heftig moment als het bedrijf verkocht moet worden."

Die mening deelt Ben Haarman, voorzitter van LTO Noord regio Oost. "Wanneer een boer de keuze maakt om te stoppen, heb ik daar net zo veel respect voor als voor een boer die besluit om te investeren en door te gaan. Voor de sector is het niet erg als er boeren afhaken. Voor hen die de keuze moeten maken is het heel vervelend."

'Hele moeilijke keus'

"Wat is het beste moment om te stoppen?", vraagt Dijan Bruins zich hardop af. Bruins is regiodirecteur Agro bij Countus accountants+adviseurs. Hij voert er geregeld gesprekken over met boeren. "Kies je ervoor nog een aantal jaren inkomen te halen of neem je het kostenverlies? Dat is een hele moeilijke keus. Een aantal kiest ervoor met een schuld het bedrijf te verlaten."

