Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Crisis in de gemeenteraad van Haaksbergen. De raad heeft Wethouder Van Vlaanderen van Leefbaar Haaksbergen naar huis gestuurd. De raadsfracties lieten weten de buik vol te hebben van de diverse soloacties van Van Vlaanderen

En Haaksbergen staat niet op zichzelf. In de gemeente Dinkelland werd wethouder Zwiep weggestuurd door de raad. Een re-integratieproject waar Zwiep verantwoordelijk voor was mislukte. De VVD diende een motie van wantrouwen in, die door een meerderheid werd aangenomen.

Moeten we geen hogere eisen stellen aan wethouders? Of denken we misschien te makkelijk over hun werk?

Laat het weten door te reageren!