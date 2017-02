zaterdag 11 februari 2017 | 10:00 Laatst bijgewerkt: 11-2-2017 | 10:00

Foto 1 foto

Een veertien jarig meisje uit Zwolle werd al twee weken vermist, deze week werd ze in goede gezondheid teruggevonden en op de N36 kwam na een frontale botsing een 19-jarige man uit Hardenberg om het leven. Maar het was ook de week dat Koning Winter weer opdook. Dit was het meest gelezen nieuws op onze website deze week