Italiaanse kunst in Twente: "Klein formaat, grootste uitstraling"

Ziet u geen mogelijkheid om te reageren? Klik dan hier.

Dinsdag is het Valentijnsdag en we worden al om de oren geslagen met alle acties, uitjes en cadeaus. We roepen allemaal hard dat het 'commercieel gedoe' is, maar winkeliers floreren er elk jaar weer bij.

Vindt u het ook maar commercieel? Of ziet u het als reden om uw geliefde eens extra te verrassen? En over verrassingen gesproken: hoe gaat u dat doen?

Laat het weten door te reageren!