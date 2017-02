Auto botst tegen boom bij Punthorst; N377 tijdelijk afgesloten

Een groot aantal huishoudens en bedrijven in Almelo werd vanochtend getroffen door een stroomstoring. Door brand in een schakelhuis op een verdeelstation aan de Wierdensestraat zaten ruim 18.000 huishoudens een paar uur zonder stroom.

De storing werd landelijk nieuws, nadat niet alleen RTV Oost, maar ook NOS en Nu.nl berichtten over de storing. Op Twitter was 'Almelo' zelfs even trending. Maar klagen wij niet te snel tijdens een stroomstoring? Heeft een stroomstoring niet iets romantisch? Of is het wegvallen van elektriciteit juist zorgelijk, ook al is het maar even?