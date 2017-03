Is de landingsbaan van Twente Airport een banentrekker of een kostenpost?

donderdag 30 maart 2017 | 15:37 Laatst bijgewerkt: 30-3-2017 | 15:56

Op de voormalige luchthaven in Twente kan vanaf vandaag weer gevlogen worden. Onder de naam Twente Airport is er een einde gekomen aan de militaire status waaronder tot vandaag minimaal gevlogen kon worden.

Goed nieuws voor de vliegclub Twente, die nu eindelijk volop mag gaan vliegen. Per jaar zijn er nu 20.000 vliegbewegingen toegestaan op Twente Airport, véél meer dan de afgelopen tien jaar. De vliegclub heeft inmiddels vijf nieuwe leden, maar hoopt er de komende tijd nog veel meer aan te trekken.

Dat het vliegveld kan blijven bestaan is te danken aan de Commissie van Wijzen die in 2014 een plan schreef waarin veel waarde werd toegedicht aan de landingsbaan. Die zou als bedrijvenmagneet en banentrekker een grote rol moeten spelen bij het vitaal en levensvatbaar houden van het terrein.

De onderhoudskosten van de landingsbaan worden voor de komende vijftien jaar geschat op 2 miljoen euro. Deze kosten zijn nog niet gedekt.

De situatie in Valkenburg is op sommige punten vergelijkbaar met die in Twente. Valkenburg was ook een militair vliegveld, maar wordt nu ontwikkeld als woon- en werklocatie. En de landingsbaan? Die is gesloopt. Ondanks dat is er wel een dronecentrum gevestigd op Valkenburg, zonder enige belemmering. Hier bleek de landingsbaan dus niet essentieel.

Gedeputeerde Van Hijum maakt zich niet zo'n zorgen over die kosten. Hij verwacht dat er een oplossing voor wordt gevonden: "Als het goed gaat lopen, dan zou het kunnen dat het uit de exploitatie kan komen de komende jaren, en anders moet je die kosten met elkaar gaan delen."

Technology Base is de naam van het gebied waarin het vliegveld ligt. Naast vliegactiviteiten moeten er bedrijven worden aangetrokken die een specifieke link hebben met de landingsbaan en die ruimte nodig hebben om te testen of te ontwikkelen. Inmiddels hebben zich zes bedrijven gevestigd op het terrein.

Om ontwikkelingen te stimuleren en meer bedrijven aan te trekken steekt de provincie in totaal 12 miljoen euro in het programma Technnology Base Twente. Die miljoenen zijn als volgt verdeeld.

UT| Fraunhofer Project Center: 4 miljoen euro

Thermoplastic Composite Research Centrum: 2 miljoen euro

Faciliteren kansrijke initiatieven: 4 miljoen euro

Werkbudget programmaorganisatie: 2 miljoen euro t/m 2019

Van de 4 miljoen euro die naar het faciliteren van kansrijke initiatieven is gegaan, ging een deel naar de verbouwing van een F16-bunker, die nu het onderkomen is van Dynteq, een industrieel ontwerpbureau. Eén van de eigenaren, Rob Lenferink, is enthousiast over het nieuwe onderkomen: "Het heeft een hele historische gelaagdheid, het is een heel karakteristiek pand en het is helemaal duurzaam gemaakt met de nieuwste technieken."

Dynteq kan de ruimte in het pand en om het pand heen gebruiken om de producten die ze ontwikkelen te testen. Maar zoals critici ook al stellen, het bedrijf had zich ook op een regulier bedrijventerrein kunnen vestigen. "Dit is veel beter", zegt Lenferink. Hij ziet ook dat zijn potentiële klanten geïnspireerd raken door de omgeving en eerder geneigd zijn zaken te doen met het bedrijf.

Fractievoorzitter Tijs de Bree van de PvdA in de provincie Overijssel is één van de politici die het project met zowel enthousiasme als twijfel bekijkt. Hij hoopt alleen wel dat op korte termijn meer bedrijven zich gaan vestigen op de Technology Base: "Kijk om je heen, er staan nog heel veel hangars leeg."

Ook wil hij dat er meer ingezet wordt op bedrijven die echt wat doen aan de werkgelegenheid. Niet alleen de producten ontwikkelen, maar ook de producten maken. "Ik zou het mooi vinden als jongens en meisjes die niet de allerhoogste opleiding hebben, hier een baan vinden."

