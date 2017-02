Ziet u geen mogelijkheid om te reageren? Klik dan hier.

Koeien hoeven voorlopig niet verplicht de wei in. Maar een meerderheid in de Tweede Kamer wil wel dat staatssecretaris Van Dam een regeling bedenkt dat in het geval dat boeren in 2020 niet tenminste 80 procent van hun vee de wei in stuurt, ze alsnog gedwongen worden.

Enkele linkse partijen zagen graag dat koeien nu al verplicht minimaal 120 dagen in de wei staan. Veel boeren zitten niet te wachten op deze overheidsbemoeienis.

