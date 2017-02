woensdag 15 februari 2017 | 22:56 Laatst bijgewerkt: 15-2-2017 | 22:57

Poar Neem'n? De oudere generatie kent het misschien niet, maar jongeren uit onze provincie weten ongetwijfeld waarover wij het hebben. Poar Neem'n is een Facebookpagina, die staat voor 'onbeladen, humor, feest en eigenlijk gewoon alles wat ons leuk lijkt'.

De pagina heeft inmiddels ruim 125.000 volgers en dat succes hebben Aperlo en Van Aperen uitgewerkt tot Poar Neem'n On Tour, waarvan de eerste editie afgelopen weekend in onze provincie was.

Partij Veur 'N Poar Neem'n

"'Poar Neem'n' is ooit ontstaan uit gekkigheid", vertelt Van Aperlo. "Een paar jaar geleden bedachten we met een paar vrienden een zogenaamde politieke partij, de Partij Veur 'N Poar Neem'n. We hadden helemaal niet de intentie om de gemeenteraad in te gaan, maar richtten wel een Facebookpagina op en organiseerden een humoristische debatavond."

Die pagina werd door de ludieke foto's en video's zo groot dat de raad van de gemeente Elburg er vragen over ging stellen. "We hadden op een gegeven moment meer likes dan de grootste partij van de gemeente aan stemmers had, dus die maakte zich toch een beetje zorgen", lacht Van Aperlo.

Volgers uit heel Nederland

Uiteindelijk kwam er van de politieke insteek niets terecht, maar de Facebookpagina bleef bestaan. "En die werd steeds groter. Eerst trokken we alleen maar volgers uit de plattelandsgebieden in Gelderland, Overijssel en Drenthe, maar nu hebben we ook volgers die in de Randstad wonen."

Wat er dan op die Facebookpagina te vinden is? 'Creatieve gekkigheid', is waar het antwoord van Van Aperlo op neer komt. Om u een idee te geven:

Single met Mooi Wark

En dat niet alleen: er is inmiddels een webshop, een feestavondtour en binnenkort wellicht een single. Van Aperlo lacht: "De Drentse band Mooi Wark heeft ons benaderd en gevraagd of wij een single met ze willen opnemen. Ik durf voor negentig procent met zekerheid te stellen dat dat de nieuwe In De Blote Kont wordt."

Poar Neem'n lijkt inmiddels een dagtaak te zijn geworden voor de heren. Kunnen ze ervan rondkomen? "Mijn maat, die de webshop beheert, wel", verwijst Van Aperlo naar zijn partner in crime Van Aperen. "Maar ik ben nog steeds zzp'er in de bouw en die inkomsten heb ik ook wel nodig. Ik zie Poar Neem'n meer als een zeer leuke bijverdienste."