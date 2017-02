donderdag 16 februari 2017 | 11:27 Laatst bijgewerkt: 16-2-2017 | 11:45

Foto 1 foto

Het aantal ww-ontvangers in Overijssel is vorige maand in vergelijking met een jaar geleden in alle Overijsselse gemeenten gedaald. De grootste daling is in de gemeente Zwartewaterland: daar zijn ruim 23 procent minder ww-ontvangers in vergelijking met januari vorig jaar.