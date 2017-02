Ziet u geen mogelijkheid om te reageren? Klik dan hier.

In de tijd van verkiezingen verschijnen politici op plekken waar je ze niet verwacht. Zo gaf Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren een interview aan Voetbal International en ging daarbij ook in op de situatie bij FC Twente.

Ze hekelt de manier waarop de club uit Enschede met belastinggeld is omgegaan. "Dat is hetzelfde mechanisme dat we kennen uit de bankenwereld." De voetbalwereld lijkt sterk op die wereld, vindt Thieme.

Bent u dat met haar eens? Is de voetballerij een groot, financieel risico? Of hebben 'we' inmiddels geleerd van de fouten?

Laat het weten door te reageren!