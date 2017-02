vrijdag 17 februari 2017 | 06:44 Laatst bijgewerkt: 17-2-2017 | 07:33

De meest fanatieke bibliotheekbezoekers wonen in Enschede. Dat blijkt uit een overzicht van LocalFocus op basis van cijfers van de Koninklijke Bibliotheek uit 2015. Dat jaar leende in Enschede ieder lid gemiddeld 45 materialen: boeken, cd's, dvd's, etc.