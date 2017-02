Ziet u geen mogelijkheid om te reageren? Klik dan hier.

Het initiatief De Stembus, onder leiding van presentator Tim Hofman, wil zo veel mogelijk jongeren naar de stembus trekken. Om dit daadwerkelijk te laten gebeuren willen ze dat jongeren letterlijk vrij nemen om te stemmen, stellen ze in een manifest.

"Want het is eigenlijk absurd dat wij ons stemrecht niet vieren. Dat we er niet bij stilstaan. Dus die vrijheid ga je vieren. En met die vrijheid ga je stemmen."

Wat vindt u, moet verkiezingsdag een vrije dag zijn?

