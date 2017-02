zaterdag 18 februari 2017 | 18:56 Laatst bijgewerkt: 18-2-2017 | 19:50

Foto 1 foto

Zoals elk jaar luidt De Lutte carnaval in met de carnavalsmis. Blaaskapellen, hoogheden in vol ornaat, een carnavalesk versierde kerk en een verkleed publiek. De bijeenkomst van dit jaar was live te volgen op onze website en Facebookpagina. Gemist? Kijk de carnavalsmis hieronder terug.