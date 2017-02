Oudste inwoner van Overijssel Jacoba Toenink-Platel op 108-jarige leeftijd overleden

zondag 19 februari 2017 | 13:16 Laatst bijgewerkt: 19-2-2017 | 13:41

Toenink-Platel werd op 17 augustus 1908 in Zwolle geboren. Sinds april vorig jaar was zij de oudste inwoner van Overijssel. Ze was altijd actief en genoot volop van elke dag. Ze woonde tot haar overlijden in een verzorgingshuis in Almelo.

Dat ze nog gezond van lijf en leden was bewees ze in augustus vorig jaar nog: ze speelde toen een potje tennis tegen Olympisch medaillewinnares Mirjam Oremans. Er werd meteen al voorzichtig nagedacht over de mogelijkheid om later dit jaar opnieuw te tennissen tegen een bekende speler, maar dan op 109-jarige leeftijd.

Jacoba Toenink-Platel is gistermiddag overleden.