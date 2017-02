Ziet u geen mogelijkheid om te reageren? Klik dan hier.

Het is begonnen als een spontaan protest van een paar mensen maar krijgt meer navolging. Elke zaterdag tot de verkiezingen in maart wordt in het centrum van Hengelo een stiltekring gevormd.

Daarmee vragen de deelnemers aandacht voor allerlei ongewenste ontwikkelingen in de maatschappij, zoals populisme, racisme en haat- en angstzaaien.

Heeft zo'n stil protest zin? En hoe kunnen we deze demonstratie voor allerlei goede dingen omzetten in een actieve houding?

Laat het weten door te reageren!