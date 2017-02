Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

De Statenfracties van D66, VVD en ChristenUnie vinden dat de provincie Overijssel zich wat meer mag mensen over het gebruik van het luchtruim door vliegtuigen die van en naar Lelystad Airport vliegen.

Burgers en gemeenten maken zich druk over toekomstige aanvliegroutes en vlieghoogten, maar bij Gedeputeerde Staten is er geen bereidheid tot het nemen van stappen tegen de plannen van Lelystad Airport.

Wat denkt u? Geven de aanvliegroutes straks meer overlast dan we denken of zal het allemaal wel meevallen en zijn het goede plannen die we niet moeten dwarsbomen?

Laat het weten door te reageren!