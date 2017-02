dinsdag 21 februari 2017 | 10:11 Laatst bijgewerkt: 21-2-2017 | 10:15

De regionale verschillen van verkoopprijzen van huizen zijn vorig jaar weer verder toegenomen. Het prijsverschil tussen de gemeente met de hoogste gemiddelde verkoopprijs (Dalfsen) en de laagste (Almelo) bedroeg in 2016 zo'n 85.000 euro. Een jaar eerder was dit verschil nog 78.000 euro.

Landelijk gezien valt dit prijsverschil nog heel erg mee. De gemiddelde verkoopprijs van een huis in Bloemendaal was vorig jaar 650.000 euro, in Pekela bedroeg deze prijs 128.000 euro: een verschil van zo'n 522.000 euro.

Dalfsen staat al drie jaar aan de kop als het gaat om de gemeente met de duurste gemiddelde verkoopprijs van woningen, gevolgd door Wierden. In Dalfsen wisselde een huis vorig jaar van eigenaar voor zo'n 254.000 euro. Dat is hoger dan de gemiddelde verkoopprijs in Nederland (244.000 euro) en Overijssel (211.000 euro).