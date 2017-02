dinsdag 21 februari 2017 | 16:40 Laatst bijgewerkt: 21-2-2017 | 16:41

Het zal je maar gebeuren: een pikante foto die jij hebt gemaakt, die alleen bedoeld was voor jouw vriend of vriendin, gaat rond op school en op sociale media. Wat kun je dan het beste doen?

Eén op de vijftien jongeren heeft wel eens een pikante foto van zichzelf verstuurd, dat blijkt uit een peiling onder duizend jongeren in het kader van Safer Internet Day.

Maar als die foto verder verspreid wordt kan dat dramatische gevolgen hebben. Afgelopen zondag pleegde een 14-jarige jongen uit Enschede zelfmoord. Mogelijk speelt een naaktfoto die van de jongen op sociale media rondgaat een rol in de zelfdoding. Dit wordt nog onderzocht.

Neem iemand in vertrouwen

Niels Baas, van Cyberpesten de Baas, zegt dat jongeren zich niet moeten schamen. "Je bent niet de enige die dit overkomt." Hij adviseert jongeren om hulp te zoeken. "Ga praten met iemand die je vertrouwt, bijvoorbeeld met een vertrouwenspersoon.

"Maar de website Helpwanted.nl is ook een goede optie. Zij hebben heel veel ervaring met sexting en kunnen ook anoniem helpen."

In alle gevallen is het volgens Niels verstandig om hulp te zoeken. "Mocht het nog vroeg in het proces zijn, jouw vriend en een paar vrienden hebben de foto, dan kan school nog ingrijpen en het in de kiem smoren."

Het komt wel weer goed

Baas begrijpt dat het voor jongeren heel vervelend kan voelen om hulp te zoeken. "Jongeren denken misschien dat het nooit meer goed komt, maar jongeren zijn heel veerkrachtig en met goede hulp komen ze er doorheen."

"Het is te vergelijken met het gevoel van liefdesverdriet, jongeren denken dat ze er nooit meer overheen komen. Ze hebben dan iemand nodig die hen vertelt dat het gevoel weer over gaat en dat het wel weer goed komt."

Maar mocht een jongere geen hulp willen, ga het dan niet forceren. "De jongere is de regie over zijn leven al kwijt doordat een foto van hem rondgaat, neem de regie dan niet verder af door hulp op te dringen."

Stappenplan om schade te beperken

Het Bureau Jeugd en Media heeft een stappenplan ontwikkeld met het doel het beperken van de emotionele schade voor betrokkenen en het herstellen van de rust op school.

1. Luister naar het slachtoffer

Neem de tijd en geef aandacht aan het slachtoffer, luister naar wat de jongere nodig heeft. Bepaal ook de omvang en de impact, soms is een naaktfoto of seksfilmpje niet vrijwillig tot stand gekomen.

Betrek de politie en een vertrouwenspersoon op school voor advies.

2. Regel hulp voor slachtoffer en dader

Het is verstandig om in gesprek te gaan met de ouders van het slachtoffer en organiseer hulp voor hen. Ga ook in gesprek met de dader en de ouders van de dader. Ook voor hen moet hulp ingeschakeld worden.

Daarna moet overwogen worden om over te gaan op aangifte of dat er alleen melding wordt gedaan bij de politie. Helpwanted.nl kan helpen om de beelden offline te krijgen.

3. Laat jongeren beelden verwijderen

Verzoek de jongeren op de school van het slachtoffer en van de dader dringend om de beelden te verwijderen. Ga in gesprek met de klas van het slachtoffer of sexting en maak afspraken over hoe zij het slachtoffer kunnen ondersteunen.

Het is ook belangrijk dat ouders met hun kinderen in gesprek gaan over sexting en de risico's van sociale media.