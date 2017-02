Storm op komst: topdrukte bij binnenspeeltuin Ballorig in Wijhe

Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Raadsleden moeten uitgesloten worden van deelname aan stembureau's. Dat vindt de PvdA in Hof van Twente. Op die manier wil de fractie voorkomen dat de raadsleden invloed kunnen uitoefenen op het stemgedrag.

Raadsleden mogen volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gewoon lid zijn van een stembureau. Zij kunnen benoemd worden als lid van een stembureau als ze geen blijk geven van hun politieke voorkeur.

Wat vindt u? Is het inderdaad beter als er geen raadsleden aanwezig zijn op de stembureaus op 15 maart, of kan het wel zolang er niet over politiek gepraat wordt.

