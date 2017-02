Engelse taferelen tijdens eerste slipjacht Ootmarsum

woensdag 22 februari 2017 | 21:37 Laatst bijgewerkt: 22-2-2017 | 21:37

Het is voor Ootmarsum een primeur. Vandaag vond voor de eerste keer sinds mensenheugenis een slipjacht in en om Ootmarsum plaats.

Het regenachtige Ootmarsum mocht vandaag voor het eerst ruiters en amazones van de Koninklijke Nederlandsche Jachtvereeniging (KNJV) ontvangen. Ondanks het slechte weer wisten bijna dertig leden de weg naar de Siepelstad te vinden.

Engelse stijl

Het is niet zo gek dat Ootmarsum is gekozen als locatie voor een slipjacht: "De omgeving van Ootmarsum is ontzettend prachtig en leent zich fantastisch voor een slipjacht omdat het zo Engels aandoet", vertelt Wim Wielheesen namens de organisatie en tevens KNJV-lid. "Veel van mijn jachtvrienden komen niet zo vaak aan deze kant van het land, daarom wil ik ze dit indrukwekkend stukje Nederland niet onthouden."

De slipjacht

Bij een slipjacht wordt er niet gejaagd of gedood. In plaats daarvan volgen de honden een vooraf uitgelegd geurspoor. Ruiters en amazones volgen te paard de groep honden.