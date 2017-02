donderdag 23 februari 2017 | 17:09 Laatst bijgewerkt: 23-2-2017 | 17:08

Een storm trekt over Nederland. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten rond de 80-90 kilometer per uur in Overijssel. Voor onze provincie is code geel afgegeven. In dit liveblog houden wij u op de hoogte van de gevolgen van de storm.