Coca-Cola, een van de invloedrijkste tegenstanders van statiegeldsystemen gaat in Schotland meewerken aan een retoursysteem voor frisdrankflessen. Dat meldt dagblad Trouw. In Nederland blijft het bedrijf tegen statiegeld, omdat de situatie 'in Nederland anders is'.

Wat vindt u? Denkt u dat door statiegeld op blikjes en kleine plastic flessen het zwerfvuil in Nederland drastisch vermindert? Of is daar een andere methode voor nodig?

