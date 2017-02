Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

De cashloze samenleving is in Zweden bijna een feit, meldt Trouw. Ze streven daar af op een maatschappij zonder contanten.

In het Scandinavische land worden slechts twee van de tien aankopen met cash betaald. Ter vergelijking: van alle geldtransacties wereldwijd bestaat driekwart uit contanten. In Nederland is iets minder dan de helft van alle betalingen in cash.

Wat vindt u? Heeft contant geld nog de toekomst?

