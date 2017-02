Zie je geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.



De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) experimenteert sinds vorig jaar met 'blurring': een concept waarbij ondernemers drank kunnen verkopen naast hun gangbare producten. In Zwolle verkocht boekenwinkel Waanders bij wijze van proef meerdere wijnen op de afdeling waar boeken liggen over wijn. Dat gebeurde als extra service. De Wijnhal in Hengelo deed proeverijen.



De Slijtersunie en STAP, het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, waren het daar niet mee eens. Zo lukte het STAP enkele keren om het schenken van alcohol in winkels te verbieden, waaronder in Hengelo.



Wat vind jij? Is een borrel in de boekhandel een goed idee?

Laat het ons weten door te reageren!