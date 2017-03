Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Canisius Tubbergen heeft de Gouden Schoolkantine Schaal in ontvangst genomen. De middelbare school in Tubbergen heeft de schaal gekregen omdat tachtig procent van het aanbod in de kantine gezond is.

De gouden schaal wordt uitgereikt door het Voedingscentrum aan schoolkantines waarvan minimaal tachtig procent bestaat uit betere keuzes. De gouden kantines geven gezondere producten een hoofdrol. Dat betekent overigens niet dat kinderen nooit wat ongezonds kunnen kopen.

