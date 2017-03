Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Tijdens debatten en verkiezingscampagnes de afgelopen dagen gaat het vaak over landelijke thema's: denk bijvoorbeeld aan werk, zorg en immigratie. Maar er zijn ook landelijke thema's die erg van belang zijn voor Overijssel in het bijzonder, thema's waar inwoners van de regio vaak direct mee te maken hebben.

Leefbaarheid in kleine kernen is voor veel politieke partijen een belangrijk thema in aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dat blijkt uit een rondvraag van RTV Oost.

Wat is volgens u het belangrijkste verkiezingsthema?

