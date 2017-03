Zwolse collectie klassieke motoren onder de hamer

Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Een dassenburcht is mogelijk een breekpunt voor de aanleg van een sluis in de Vecht bij Ommen. Dit bleek vandaag tijdens een zitting bij de Raad van State. Bij het vaststellen van het bestemmingsplan voor de nieuwe sluis is geen rekening gehouden met de aanwezigheid van de burcht.

Een omwonende vindt ook dat een nieuw restaurant bij de sluis moet worden verboden, omdat dit samen met de drukte rond de sluis teveel overlast veroorzaakt. Het restaurant komt te liggen in de zwaar beschermde ecologische hoofdstructuur.

Moet natuur voorrang krijgen bij bouwprojecten, of gaat de mens voor?

