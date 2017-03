Boekenmarkt Delden brengt zo'n vijfduizend euro op voor Oude Kerk

Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

CDA-leider Buma vindt het een goed idee dat kinderen weer het volkslied leren op school, en dat ze dat staand zingen. Volgens hem is "het hoogste wat wij in Nederland hebben, de waarde van ons koningshuis." In de Telegraaf zegt hij dat tradities in Nederland meer expliciet gemaakt moeten worden.



Ben jij het eens met Buma of is het hopeloos ouderwets dat kinderen verplicht het volkslied moeten leren? En hoe goed kent u zelf het Wilhelmus?

