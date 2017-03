Brandweer Twente: Ontruiming discotheek Dieka in Markelo verliep snel

zondag 5 maart 2017 | 15:23 Laatst bijgewerkt: 5-3-2017 | 15:40

De brandweer in Twente is tevreden over de manier waarop de ontruiming van discotheek Dieka in Markelo vannacht verliep. Op het dak bij de hoofdingang was brand ontstaan. Door de snelle ontruiming kon de brandweer goed z'n werk doen.