Het antwoord is steevast: dat waren we niet. "We houden helemaal niet van wandelen."

"De combinatie René en Rian komt niet vaak voor", vertelt Rian. "Daarom krijgen we ook zo vaak berichtjes als onze namen ergens zijn gezien."

Waar?

De 'tags' komen door heel Nederland voor. Rian: "We hebben ook al eens een foto gekregen van eentje in Valkenburg. Maar vooral in regio Oost komen ze veel voor, dus Gelderland en Overijssel."

Politie

Jannink is niet de enige die op zoek is naar het tweetal. Vorig jaar plaatste wijkagent Martin de Bruin een oproep op Twitter:

Wie zijn Rene + Rian? Namen op diverse plaatsen in WMW aangetroffen op straatmeubilair Graag reactie ivm kosten pic.twitter.com/aalnWDDO2z — Martin de Bruin (@Wijkagt_Martin) August 24, 2016

Het plaatsen van dit soort teksten kan een boete opleveren, als het wordt gezien als graffiti. De hoogte daarvan is 140 euro.

Facebook

Om dit raadsel op te lossen besloot ze een oproep op Facebook te plaatsen: ""Ik snap best dat ze misschien bang zijn voor gevolgen. Maar ben benieuwd wat er van komt."





"Deze zoektocht is puur voor de fun en uit nieuwsgierigheid."